Avrupa'nın birçok ülkesinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Türkiye uluslararası dayanışma kapsamında desteğini artırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'nın yaptığı yardım çağrısına karşılık iki yangın söndürme uçağının daha görevlendirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçildiğini belirten Yumaklı, daha önce İspanya'ya gönderilen iki uçağın ardından Fransa'ya da hava desteği sağlandığını açıkladı.

Fransa'nın Talebine Hızlı Karşılık Verildi

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu deneyim ve teknik kapasite sayesinde yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulması halinde dost ve müttefik ülkelerin ormanlarını korumak için de görev üstlendiğini ifade etti.

Fransa'nın yardım talebinin kısa sürede değerlendirilerek iki yangın söndürme uçağının görevlendirildiğini belirten Yumaklı, görev yapan pilotlara ve teknik ekiplere başarı dileklerini iletti.

"Ormanlar Gelecek Nesillerin En Değerli Mirası"

Avrupa'da yaşanan büyük yangınların, iklim değişikliği ve aşırı sıcaklıkların etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelenin uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkat çekti.

Bakan Yumaklı açıklamasında, "Ormanlar, bizlere emanet değil; gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin Yangınla Mücadeledeki Tecrübesi Öne Çıkıyor

Son yıllarda hava filosunu ve yangınla mücadele kapasitesini önemli ölçüde güçlendiren Türkiye, yalnızca yurt içinde değil uluslararası afetlerde de aktif rol üstleniyor. İspanya'nın ardından Fransa'ya gönderilen yangın söndürme uçakları, Türkiye'nin afet yönetimi alanındaki deneyimini ve uluslararası dayanışmadaki etkin rolünü bir kez daha ortaya koydu.