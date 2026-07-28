İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterdiği değerlendirilen organize suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, son dönemde "yeni nesil suç örgütleri" olarak nitelendirilen yapılanmaların üyeleri tek tek tespit edildi.

7 Ayrı Suç Örgütü Hedef Alındı

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösteren 7 farklı organize silahlı suç örgütünün üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

Şüphelilerin iş yeri kurşunlama, yağma ve silahlı suçlar başta olmak üzere birçok olaya karıştıkları, suç örgütlerinin elebaşları hakkında ise kırmızı bültenle yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

28 Şüpheli Yakalandı

Belirlenen adreslere İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplam 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise:

4 ruhsatsız tabanca,

1 av tüfeği

ele geçirildi.

Soruşturma Sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülürken, operasyon kapsamında ele geçirilen silahlarla ilgili incelemeler de sürüyor.

Yetkililer, organize suç örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ve kamu düzenini tehdit eden yapılanmalara karşı mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.