İçişleri Bakanlığı, haklarında kırmızı bülten ve ulusal düzeyde yakalama kararı bulunan toplam 65 firarinin yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Gürcistan, Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle koordineli şekilde yürütüldü.

27'si kırmızı bültenle aranıyordu

Türkiye'ye iadesi sağlanan şüphelilerden 27'sinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede, 38'inin ise ulusal düzeyde arandığı belirtildi.

İadeler kapsamında Gürcistan'dan 51, Almanya'dan 7, Belçika'dan 2, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan ise birer firari Türkiye'ye teslim edildi.

Interpol koordinasyonunda gerçekleştirildi

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldüğü bildirildi.

Suç örgütleri ve uyuşturucu zanlılarına yönelik mücadele sürecek

İçişleri Bakanlığı, uluslararası iş birliği sayesinde yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeye devam edileceğini vurguladı.

Açıklamada, özellikle organize suç örgütü üyeleri ile uyuşturucu suçlarından aranan firarilerin adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.