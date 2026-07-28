2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. Yaklaşık 2,5 milyon aday, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yaparak yükseköğretim yolculuğunda önemli bir adım atacak.

Tercihler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar En Fazla 24 Tercih Yapabilecek

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na göre adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak en fazla 24 tercih oluşturabilecek.

Uzmanlar, adayların tercih listelerini başarı sıralamalarını dikkate alarak hazırlamaları ve ilgi alanlarına uygun bölümlere öncelik vermeleri gerektiğini belirtiyor.

16 Yeni Bölüm İlk Kez Öğrenci Kabul Edecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu yıl geleceğin mesleklerine yönelik 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı üniversitelere kazandırdı.

Yeni lisans programları arasında Tarih ve Yapay Zekâ, Felsefe ve Yapay Zekâ, İşletme ve Yapay Zekâ, Finansal Teknoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Paramedik ile Balıkçılık Teknolojisi yer alıyor.

Ön lisans programlarında ise Yapay Zekâ Destekli Web Tasarımı ve Kodlama, Yapay Zekâ Destekli Tasarım ve Animasyon, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri, İlaç Üretim Teknolojisi, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Laboratuvar Hayvanları ve Balıkçılık Teknolojisi ilk kez öğrenci alacak.

Geleceğin Mesleklerine Yoğun İlgi Bekleniyor

Özellikle yapay zekâ, dijital teknolojiler ve biyoteknoloji odaklı yeni bölümlerin, bu yıl tercih döneminin en çok ilgi gören programları arasında yer alması bekleniyor. Uzmanlar, adayların yalnızca popülerliğe değil, kariyer hedefleri ve yeteneklerine uygun tercihler yapmalarının önemine dikkat çekiyor.