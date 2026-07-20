Geleceğini şekillendirmek adına Haziran ayında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılım sağlayan milyonlarca öğrenci ve veli için en kritik haftaya girildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen maratonun ardından, gözler sınav sonuçlarının ilan edileceği resmi tarihe çevrildi.

2026 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? AİS Sorgulama Ekranı

ÖSYM'nin yayınladığı güncel sınav takvimine göre, TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda tamamlanan 2026 YKS sonuçları, 22 Temmuz Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacak.

Üniversite adayları, sınavdan elde ettikleri puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden veya e-Devlet kapısı aracılığıyla kolayca öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama ekranına giriş için adayların T.C. Kimlik numaraları ve kişisel aday şifrelerini kullanmaları yeterli olacak.

Tercih Maratonu Başlıyor: Kontenjan Kılavuzu Yayımlanacak

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, üniversite kapılarını aralayacak olan ikinci aşama yani tercih süreci resmen başlayacak. ÖSYM, sonuçlarla eş zamanlı olarak 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'nu erişime açacak.

Adaylar, bu kılavuz rehberliğinde üniversitelerin güncel kontenjanlarını, geçtiğimiz yıla ait taban ve tavan puan aralıklarını, başarı sıralamalarını yakından inceleme şansı bulacak. Ayrıca bölümlere girişte aranan özel koşullar, burs imkanları ve akreditasyon bilgileri gibi hayati detaylar da yine bu kılavuzda yer alacak.

Tercihler Nereden Yapılacak? Listelerde Değişiklik Hakkı

Sonuçların duyurulmasının ardından başlayacak tercih işlemleri, tamamen dijital ortamda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen yasal tercih süresi boyunca sisteme girerek listelerini güncelleyebilecek, sıralamalarını değiştirebilecek ya da yeni bölümler ekleyip çıkarabilecekler. Uzmanlar, adayların açıkta kalmamak adına puanlarından ziyade başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listesi oluşturmalarını tavsiye ediyor.