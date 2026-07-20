Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Kırsal bölgede seyir halinde olan ve işçileri taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kontrolden Çıkan Minibüs Tarlaya Yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre kaza, Göksun ilçesine bağlı kırsal Göynük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 46 K 5014 plakalı işçi servisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki şarampole devrilerek durabildi.

Bölgeye Ekipler Sevk Edildi: 19 Yaralı Hastanede

Kazanın hemen ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine adeta koordineli bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda sağlık personeli, itfaiye, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hummalı çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralıların ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü M.Y. ile serviste yolcu konumunda bulunan 18 işçi, ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre, hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı.