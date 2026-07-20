Edinilen bilgilere göre, Kümbetli köyü yaylasında geçimini hayvancılıkla sağlayan Haldem Kaya’ya ait koyun sürüsü arazide otlatıldığı sırada, gökyüzünü kaplayan kara bulutların ardından büyük bir gürültüyle yıldırım düştü. Yıldırımın doğrudan sürünün olduğu noktaya isabet etmesi sonucu, talihsiz besiciye ait 26 küçükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Yaşanan bu doğa felaketi, bölgedeki diğer yetiştiriciler arasında da büyük bir korku ve tedirginliğe yol açtı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Ekipleri Harekete Geçti

Yaşanan acı olayın ardından yetkililer hızlıca aksiyon aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekiplerin, hasar tespiti yapmak ve resmi incelemelerde bulunmak üzere vakit kaybetmeden afet bölgesine hareket ettiği öğrenildi. Ekiplerin yapacağı incelemelerin ardından besicinin zararına yönelik resmi rapor hazırlanması bekleniyor.

Yetiştiriciler Birliği’nden Acılı Besiciye Destek Ziyareti

Faciayı haber alır almaz Kümbetli yaylasına giden Kars İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cumhur Erkaya, büyük maddi ve manevi zarar gören besici Haldem Kaya’yı ziyaret etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan ve Kaya ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erkaya, zor durumdaki yetiştiricinin her zaman yanında olacaklarının mesajını verdi. Bölgede sağanak yağış uyarısı devam ederken, uzmanlar besicileri açık arazide dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.