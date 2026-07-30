Motorin Fiyatlarına Yeni Zam Bekleniyor

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle yeniden yükselişe geçiyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz 2026 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,66 TL zam yapılması bekleniyor.

Gerçekleşmesi beklenen artışın ardından motorin fiyatları birçok ilde yeni seviyelere ulaşacak.

Petrol Piyasalarındaki Gelişmeler Fiyatları Etkiledi

Motorin zammının arkasında küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler bulunuyor.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin yeniden tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde yaşanan aksaklıklar, ham petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Petrol maliyetlerindeki artışın ise akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıması bekleniyor.

Zam Sonrası Beklenen Motorin Fiyatları

2,66 TL'lik artışın pompaya yansıması halinde motorin litre fiyatlarının yaklaşık olarak şu seviyelere çıkması bekleniyor:

İstanbul: 79,87 TL

79,87 TL Ankara: 80,98 TL

80,98 TL İzmir: 81,26 TL

81,26 TL Doğu illerinde ortalama: 82,72 TL

Fiyatlar, dağıtım şirketleri ve bölgesel farklılıklara göre değişiklik gösterebiliyor.

Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul

Benzin: 67,03 TL

Motorin: 77,15 TL

LPG: 30,59 TL

Ankara

Benzin: 67,98 TL

Motorin: 78,27 TL

LPG: 31,29 TL

İzmir

Benzin: 68,25 TL

Motorin: 78,55 TL

LPG: 31,19 TL

Eşel Mobil Sistemi Uygulanıyor

Hükümet, uluslararası petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin pompa fiyatlarına etkisini sınırlandırmak amacıyla eşel mobil sistemini uygulamaya devam ediyor.

Bu sistem kapsamında, belirli oranlardaki fiyat artışları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanarak tüketiciye doğrudan yansımasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ancak küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zaman zaman artışlar kaçınılmaz olabiliyor.

Sürücüler Zam Öncesini Takip Ediyor

Motorine beklenen zammın yürürlüğe girmesi halinde özellikle ticari araç kullanıcıları, taşımacılık sektörü ve uzun yol yapan sürücüler için akaryakıt maliyetleri yeniden artacak. Zam kararının sektör kaynaklarının öngördüğü şekilde gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar 31 Temmuz 2026 itibarıyla pompaya yansıyacak.