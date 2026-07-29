Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde düzenlenen "Spor Güvenliği" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Süper Lig'den alt liglere kadar tüm futbol müsabakalarının huzur ve güven ortamında oynanabilmesi için alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda, yeni sezon öncesinde stadyumlarda uygulanacak güvenlik önlemleri, kurumlar arası koordinasyon ve taraftar güvenliğine yönelik yapılacak çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bülent Delibalta, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de katıldı.