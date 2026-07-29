Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yerleşim alanlarına sıçramadan söndürüldü. Gözpınar Mahallesi'nde yaşanan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, olayda çok sayıda ağaç zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Gözpınar Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otların tutuşması ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler üzerine bölgeye Ekinözü Belediyesi ekipleri, itfaiye ekipleri ve çok sayıda vatandaş sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesi ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Böylece alevlerin evlere ulaşmasının önüne geçildi. Yangında ormanlık ve kırsal alandaki çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, yetkililer benzer olayların yaşanmaması için vatandaşların olası yangın risklerine karşı dikkatli olmalarını istedi.