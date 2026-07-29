Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası paniğe neden oldu. Bahçelievler Mahallesi'nde birden fazla aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen zincirleme trafik kazasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde ilerlemesini sağlarken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.