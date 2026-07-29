Kahramanmaraş'ta sağlık alanındaki hizmetleriyle öne çıkan Megapoint Hastanesi, anne adaylarına sunduğu “Megapoint’le Hayata Merhaba” doğum paketiyle doğum sürecini daha konforlu ve unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor.

Anne ve bebek sağlığını ön planda tutan hastane, doğum hizmetlerinin yanı sıra ailelerin bu özel günü en güzel şekilde yaşayabilmeleri için birbirinden farklı ayrıcalıklar sunuyor.

Megapoint Hastanesi tarafından hazırlanan “Megapoint’le Hayata Merhaba” doğum paketi kapsamında anne adayları; oda balon süslemeleri, profesyonel kuaför hizmeti, özel doğum fotoğraf çekimi, anne ve baba için ilk güne özel akşam yemeği ile diyetisyen desteğinden faydalanabiliyor.

Sunulan hizmetlerle hem doğum sonrası konfor artırılıyor hem de ailelerin hayatlarındaki en özel anlardan biri unutulmaz hatıralara dönüştürülüyor.

Megapoint Hastanesi'nde doğum yapan Didem Nur Özbek, kendilerine sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Doğum paketinin yalnızca sağlık hizmetiyle sınırlı kalmadığını ifade eden Özbek, "Bu özel günümüz çok daha anlamlı ve güzel geçti. Hastane personelinin ilgisi, güler yüzü ve sunulan hizmetler bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Megapoint Hastanesi yetkilileri, anne adaylarının doğum sürecini güvenli, huzurlu ve konforlu bir ortamda geçirmelerini hedeflediklerini belirterek, sağlık hizmetlerini sosyal ve özel dokunuşlarla desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Anne ve bebek odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çeken Megapoint Hastanesi, sunduğu kapsamlı doğum paketiyle ailelerin en mutlu anlarına eşlik etmeyi sürdürüyor.