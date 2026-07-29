Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), üniversite tercih döneminde aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelmek amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve Piazza AVM iş birliğinde düzenlenen Üniversite Tanıtımı ve Tercih Danışmanlığı Günleri'nde yerini aldı.

29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında Piazza AVM'de devam edecek etkinlikte, üniversitenin akademik birimleri, eğitim olanakları, araştırma altyapısı, sosyal yaşamı ve kampüs imkânları hakkında ziyaretçilere bilgi veriliyor.

Etkinlik kapsamında KSÜ standını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, aday öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek üniversitenin sunduğu imkânları anlattı.

Rektör Prof. Dr. Okumuş, burada yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Rektör Okumuş, aday öğrencileri 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda saat 10.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek Açık Kampüs Günü'ne de davet etti.

Etkinlik kapsamında üniversitenin tüm akademik birimleri aday öğrencilere tanıtılacak. Saat 13.00-17.00 arasında her saat başı düzenlenecek kampüs turunda aday öğrenciler ve aileleri, kampüs içerisindeki ring servisleriyle eğitim binalarını, laboratuvarları, sosyal yaşam alanlarını, spor tesislerini ve üniversitenin diğer imkânlarını yerinde görme fırsatı bulacak.

Ayrıca Piazza AVM'den saat 13.00 ile 15.00’te ücretsiz servis kaldırılarak katılımcıların kampüse ulaşımı sağlanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Pusula Maraş iş birliğinde Piazza AVM'de düzenlenen Üniversite Tanıtımı ve Tercih Danışmanlığı Günleri boyunca aday öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti de sunuluyor. Böylece öğrenciler hem uzman rehberlik desteğinden yararlanabilecek hem de Açık Kampüs Günü'nde KSÜ'yü yerinde inceleyerek tercihlerini daha bilinçli şekilde yapma imkânı bulacak.