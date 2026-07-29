Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerini modern sosyal yaşam alanlarıyla buluşturma vizyonunu bir adım daha ileri taşıyarak Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde hayata geçirdiği Çınaraltı Çay Bahçesi ile vatandaşlara yepyeni bir yaşam alanı kazandırdı.

Şehir merkezinin adeta oksijen deposu olarak bilinen Pınarbaşı'nın doğal dokusu ve karakteristik yapısı titizlikle korunarak inşa edilen tesis, sadece bir dinlenme noktası değil; huzurun, lezzetin ve sosyal hayatın yeni buluşma adresi oldu.

Doğayla iç içe konumu, ferah atmosferi ve zengin hizmet anlayışıyla dikkat çeken Çınaraltı Çay Bahçesi, sabahın ilk ışıklarından itibaren misafirlerini birbirinden özel lezzetlerle ağırlıyor.

Kahramanmaraş'ın yöresel mutfak kültürünü yaşatan tesiste, özenle hazırlanan serpme kahvaltının yanı sıra kentin vazgeçilmez tatlarından firik, dövme (dorduma), sıcak-soğuk içecek çeşitleri ve birbirinden özel ikramlar vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları ve geniş ortak kullanım alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden Çınaraltı Çay Bahçesi, sosyal etkileşimi artıran yapısıyla Pınarbaşı'nın doğal güzelliğini modern yaşam konforuyla buluşturuyor.

Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenler için huzurun adresi olan tesis, doğa ile sosyal yaşamı aynı çatı altında bir araya getirerek Kahramanmaraşlılara keyif dolu anlar yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesinin insan odaklı belediyecilik anlayışının önemli eserlerinden biri olarak hayata geçirilen Çınaraltı Çay Bahçesi, sadece sunduğu hizmetlerle değil, kentin sosyal yaşamına kattığı değerle de dikkat çekiyor.

Vatandaşların kaliteli hizmete uygun fiyatlarla ulaşabilmesini sağlayan tesis, yerel lezzetleri yaşatırken aynı zamanda ailelerin güven içerisinde vakit geçirebileceği örnek bir sosyal yaşam alanı olarak Kahramanmaraş'ın yeni cazibe merkezleri arasında yerini alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yatırımlarını sürdürürken, Çınaraltı Çay Bahçesi ile hem Pınarbaşı'nın doğal mirasını koruyor hem de sosyal belediyecilik anlayışını güçlü projelerle geleceğe taşımaya devam ediyor.