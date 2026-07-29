Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş tarafından düzenlenen “Velhasıl Sohbetleri” programı, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programın konuğu ise AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül oldu.

Gençlerle bir araya gelen Gül, sohbet havasında geçen programda katılımcıların sorularını dinledi ve merak edilen konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin Sorularını Yanıtladı

Karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleşen programda gençler; eğitim, kariyer, istihdam, yerel yönetimler ve sosyal yaşam başta olmak üzere farklı alanlarda görüşlerini ve beklentilerini paylaştı.

Gençlerin fikirlerinin önemli olduğunu vurgulayan Muhammed Burak Gül, kendisine iletilen talep ve önerileri dikkatle dinledi.

“Gençlerin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Program boyunca gençlerle yakından ilgilenen Gül, gençlerin geleceğe yönelik düşüncelerinin ve beklentilerinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada fikir alışverişinin önemine dikkat çekilirken, gençlerin aktif katılımı programın öne çıkan noktalarından biri oldu.

“Velhasıl Sohbetleri” programı, günün anısına gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi.