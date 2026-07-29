Kahramanmaraş'ın köklü el sanatlarından biri olan kalaycılık, değişen yaşam koşulları ve çırak yetişmemesi nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. Bir dönem çarşıların en hareketli mesleklerinden biri olan kalaycılık, bugün sayıları giderek azalan ustaların omuzlarında geleceğe taşınmaya çalışılıyor.

Kentte yaklaşık 40-45 yıldır kalay ustalığı yapan 1970 doğumlu Bünyamin Özlek, mesleğin eski günlerini aradığını belirterek, geçmişte atölyelerde çırak eksik olmazken bugün bu işi öğrenmek isteyen gençlerin neredeyse hiç kalmadığını söyledi.

Vatandaşların yıllardır kullandığı bakır tencere, kazan ve mutfak gereçlerini özenle kalaylayarak yeniden kullanıma kazandıran Özlek, kalaycılığın yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Teknolojinin gelişmesi, hazır mutfak ürünlerinin yaygınlaşması ve gençlerin farklı meslek alanlarına yönelmesiyle kalaycılığın eski hareketliliğini kaybettiğini dile getiren ustalar, ağır çalışma koşullarının da mesleğe ilgiyi azalttığını belirtiyor.

Mesleğin sürdürülebilmesi için çıraklık eğitiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken ustalar, meslek liseleri ve ilgili kurumların geleneksel el sanatlarına yönelik projeler geliştirmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Kalay ustaları, gerekli desteklerin sağlanmaması halinde yüzlerce yıllık geçmişe sahip bu mesleğin yakın gelecekte tamamen yok olabileceği uyarısında bulunurken, toplumun da geleneksel el sanatlarına sahip çıkmasının kültürel mirasın korunması açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.