Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde trafik güvenliğinin artırılması, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla PTS-EDS Projesi kapsamında Ortalama Hız Tespit Sistemi, 1 Ağustos 2026 tarihi itibariyle belirlenen güzergâhlarda faaliyete geçirilecektir. İlimiz genelinde kurulan 30 farklı ortalama hız ihlal tespit sistemine ait başlangıç ve koridor bilgilendirme levhalarının Karayolları Bölge Müdürlüğünce montajı tamamlanmıştır. PTS-EDS kapsamında araçların başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki ortalama hızları elektronik sistem üzerinden hesaplanacak, belirlenen hız limitlerini aşan araçlar tespit edilerek gerekli idari işlemler uygulanacaktır.

Kahramanmaraş'ı kapsayan güzergâhlarda, toplam 863,9 kilometrelik mesafede 30 farklı ortalama hız koridoru üzerinden denetim gerçekleştirilecektir. Sürücülerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına seyahatleri süresince hız limitlerine uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri ve güvenli sürüş kurallarına uymaları önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İşte Kahramanmaraş'ta Oluşturulan Hız Koridorları: