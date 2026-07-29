Kahramanmaraş genelinde ulaşım standartlarını en üst seviyeye taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki kritik güzergâhlarda asfalt seferberliğine devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projelerin son adresi, kentin önemli arterlerinden biri olan Dulkadiroğlu Şeyh Adil Caddesi oldu.

Trafik Aksamasın Diye Gece Mesaisi

Şehir içi ulaşımın güvenli, konforlu ve kesintisiz bir şekilde sürmesini hedefleyen ekipler, araç sirkülasyonunun azaldığı gece saatlerinde sahaya iniyor. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve trafiğin aksamaması amacıyla tamamen gece vardiyasında gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hem süreç hızlanıyor hem de imalatlar çok daha güvenli bir şekilde tamamlanıyor. Yürütülen bu titiz planlamayla caddede ilk kat sıcak asfalt serimine hızlı bir başlangıç yapıldı.

7 Milyon TL'lik Yatırımla 2 Bin 500 Ton Asfalt

Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki Şeyh Adil Caddesi'nde gerçekleştirilen yenileme projesinin detayları şu şekilde:

Yatırım Bedeli: Proje, toplamda 7 milyon TL 'lik bir yatırımla hayata geçiriliyor.

Kullanılacak Malzeme: Altyapı ve kentsel tasarım çalışmaları sırasında yıpranan yol yüzeyi için toplam 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak.

Kalıcı Çözüm: Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cadde, uzun yıllar boyunca güvenle hizmet verecek dayanıklı ve modern bir altyapıya kavuşmuş olacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sürüş konforunu artıran ve yaya ulaşımını daha güvenli hale getiren bu tür nitelikli yatırımların Kahramanmaraş'ın dört bir yanında planlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.