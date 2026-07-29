Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel yaşamına yepyeni bir soluk getiren, büyük bir ilgiyle beklenilen Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı için geri sayım resmen başladı. 1 Ağustos Cumartesi günü KAFUM’da kapılarını açacak olan dev organizasyon, bir ay boyunca Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir yaz dönemi yaşatmaya hazırlanıyor.

Fuarın İlk Günü Dopdolu Bir Programla Başlıyor

2024 yılında yeniden hayata geçirilmesiyle kentin en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen fuar, açılış gününde birbirinden renkli ve coşkulu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ziyaretçilere radyo yayınından söyleşiye, eğlenceden konsere uzanan zengin bir program sunulacak.

1. Alem FM Canlı Yayını ve "Kafa Açan Uzman" Söyleşisi

Canlı Yayın (16.00 - 18.00): Alem FM’in sevilen programcıları Fatih Yıldırım, Serdar Gökalp ve Umut Bezgin , KAFUM’dan gerçekleştirecekleri canlı yayınla Kahramanmaraş’ın enerjisini ve fuar coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanındaki dinleyicilere aktaracak. Kahramanmaraş’ın Mahallelerinde Asfalt Mesaisi: Bahçelievler’de Yollar Konforlu Hale Geliyor! İçeriği Görüntüle

Söyleşi (19.00): Sevilen radyo isimleri, canlı yayının hemen ardından fuar sahnesinde “Kafa Açan Uzman” sohbet programıyla Kahramanmaraşlı sevenleriyle bir araya gelerek keyifli anlara imza atacak.

2. Gecenin Finali: Eypio Konseri

Açılış gününün coşkusu muazzam bir müzik şöleniyle zirve yapacak. Rap müziğin güçlü ve sevilen seslerinden Eypio, saat 21.30’da KAFUM sahnesinde Kahramanmaraşlı müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı; "Ömrüm", "Yeraltı", "Sana Rağmen", "Geceleri Yak" ve "Kıyamam" gibi dillerden düşmeyen hit parçalarını seslendirerek fuarın ilk gününe damgasını vuracak.

1 Ay Boyunca Kültür, Sanat ve Eğlence KAFUM’da

1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında bir ay boyunca devam edecek Geleneksel Ağustos Fuarı, yalnızca açılış günüyle sınırlı kalmayacak. KAFUM’da kurulacak dev alanda; konserler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve farklı kültürel programlar şehir sakinlerinin yanı sıra çevre illerden gelen misafirleri de ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, yediden seksen bire her yaş grubuna hitap eden bu renkli buluşmaya tüm Kahramanmaraş halkını davet etti.