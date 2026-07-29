Kahramanmaraş genelinde vatandaşların daha modern, güvenli ve kesintisiz bir ulaşım imkânına kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında asfalt seferberliğini sürdürüyor. Şehir merkezindeki yoğun güzergâhların yanı sıra mahalle aralarındaki yolları da yenileyen ekiplerin son adresi Dulkadiroğlu ilçesi oldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Mesaisi

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Dulkadiroğlu Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 9 bin 44’üncü Sokak baştan sona yenileniyor.

Bölgedeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hızla devreye giren ekipler, sıcak asfalt serim işlemini gerçekleştirerek yolun fiziki standardını yükseltiyor.

Gerçekleştirilen bu nitelikli çalışmalar sayesinde:

Sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor,

Araç hareketliliğinin yoğun olduğu sokakta konforlu bir ulaşım deneyimi sağlanıyor,

Şehir içi ulaşım ağı daha sağlıklı ve uzun ömürlü hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak alt ve üstyapı yatırımlarının planlanan program dahilinde kentin farklı noktalarında kararlılıkla devam edeceğini belirtti.