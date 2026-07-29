Kahramanmaraş'ta bir vatandaşın düşürdüğü banka kartının, bulan kişi ya da kişiler tarafından izinsiz kullanıldığı iddia edildi. Kartın kısa süre içerisinde farklı iş yerlerinde 915 TL tutarında harcamada kullanıldığının belirlenmesi üzerine olay emniyete taşındı.

İddiaya göre olay, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Onikişubat ilçesi Tekerek bölgesinde bulunan bir kahve zinciri şubesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, teyzesinin rızasıyla banka kartını kullanarak alışveriş yapmak isteyen bir vatandaş, cebinden cep telefonunu çıkardığı sırada banka kartını fark etmeden yere düşürdü. Bir süre sonra kartın yanında olmadığını fark eden vatandaş, durumu kart sahibi olan teyzesine bildirdi.

Kart sahibi, bankayla iletişime geçerek kartın kullanıma kapatılması için işlem başlatırken, kart iptal edilmeden önce farklı iş yerlerinde toplam 915 TL tutarında harcama yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine mağdur vatandaş ile kart sahibi emniyete giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, kartın kullanıldığı iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ile ödeme kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kartı bulan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlara buldukları banka veya kredi kartlarını kullanmak yerine en yakın polis birimine, banka şubesine ya da ilgili işletmeye teslim etmeleri gerektiğini hatırlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.