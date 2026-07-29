Kahramanmaraş'ın köklü el sanatlarından biri olan semercilik, gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşulları nedeniyle unutulmaya yüz tuttu. Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Semerciler Çarşısı'nda 60 yıldır mesleğini sürdüren 70 yaşındaki Ali Özen, geleneksel zanaatı yaşatmak için mücadelesine devam ediyor.

Henüz 10 yaşındayken dayısının yanında çırak olarak mesleğe adım atan Ali Özen, yarım asrı aşkın süredir aynı dükkânda semer üretiyor. Bir dönem yük ve binek hayvanlarının vazgeçilmez ekipmanları arasında yer alan semerlere olan ilginin her geçen yıl azaldığını belirten usta, bugün yalnızca kırsal bölgelerden gelen sınırlı sayıdaki siparişleri hazırladığını ifade etti.

Makineleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte hayvan gücüne olan ihtiyacın büyük ölçüde ortadan kalktığını söyleyen Özen, bu durumun mesleği doğrudan etkilediğini dile getirdi.

"Eskiden her evde, her köyde semere ihtiyaç vardı. Şimdi ise makineleşme başladı. İnsan ve hayvan gücüne ihtiyaç kalmadı. Bu nedenle işlerimiz de eskiye göre oldukça azaldı." diyen Özen, yıllardır büyük bir sevgiyle sürdürdüğü mesleğini bırakmayı düşünmediğini belirtti.

Semerciliğin en büyük sorununun çırak yetişmemesi olduğuna dikkat çeken Ali Özen, gençlerin geleneksel mesleklere ilgi göstermediğini, bu nedenle yüzlerce yıllık zanaatın geleceğinin tehlike altında olduğunu söyledi.

Geçmişte çekiç seslerinin eksik olmadığı Tarihi Semerciler Çarşısı'nda bugün sayılı ustaların kaldığını ifade eden Özen, semerciliğin yaşatılabilmesi için gençlerin el sanatlarına yönlendirilmesi ve çıraklık kültürünün yeniden canlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının önemli parçalarından biri olan semercilik, Ali Özen gibi usta isimlerin emeğiyle varlığını sürdürmeye çalışırken, çarşıda yükselen çekiç sesleri de geçmişten günümüze uzanan bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.