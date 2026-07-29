Kahramanmaraş’ta ulaşım ağını daha modern, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki kritik noktalarda asfalt seferberliğine devam ediyor. Bu kapsamda kentin kalbinin attığı önemli güzergâhlardan biri olan Azerbaycan Bulvarı, yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Altyapı çalışmalarının ve ilk kat asfalt seriminin başarıyla tamamlandığı caddede, şimdi ise final niteliğindeki son kat sıcak asfalt mesaisi başladı.

Trafik Aksamasın Diye Gece Vardiyası

Şehir içi ulaşımın en yoğun olduğu ana arterlerin başında gelen Azerbaycan Bulvarı'nda, sürücülerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekipleri örnek bir planlamaya imza attı. Gündüz saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun sekteye uğramaması amacıyla çalışmalar tamamen gece saatlerine kaydırıldı.

Madalyalı Kavşak istikametinden Zübeyde Hanım Bulvarı’na kadar uzanan geliş ve gidiş istikametindeki bu hummalı gece çalışması, bölge halkı ve sürücüler tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

7 Milyon TL'lik Dev Yatırım: 1,5 Kilometrelik Arter Yenileniyor

Toplam uzunluğu yaklaşık 1,5 kilometreyi bulan caddenin yenilenmesi için bütçeden büyük bir pay ayrıldı. Gerçekleştirilen projeyle ilgili öne çıkan detaylar ise şöyle:

Yatırım Bedeli: Proje, toplamda 7 milyon TL 'lik bir maliyetle hayata geçiriliyor.

Asfalt Miktarı: Belirlenen program dahilinde bulvar boyunca yaklaşık 2 bin ton kaliteli sıcak asfalt seriliyor.

Sürüş Konforu: Yapılan bu nitelikli çalışmalar sayesinde arterdeki çukurlar ve bozuk yüzeyler tarihe karışırken, sürüş güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gece boyunca aralıksız süren çalışmaların planlanan takvime uygun olarak kısa süre içinde tamamlanacağını ve Azerbaycan Bulvarı'nın yepyeni yüzüyle Kahramanmaraş trafiğinin hizmetine sunulacağını belirtti.