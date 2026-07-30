Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen direksiyon sınavında yaşandığı iddia edilen olay, eğitim camiasında ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İddiaya göre yaklaşık üç yıldır usta öğretici olarak görev yapan T.E., direksiyon sınavı sırasında gözetmen olarak görev yapan okul müdürü N.K.'nin fiziksel tacizine maruz kaldı.

İddiaya göre tacizi cep telefonuyla kaydetti

T.E., sınavın devam ettiği sırada adayların olumsuz etkilenmesini istemediği için duruma anında müdahale edemediğini belirtti. Yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını gizlice açarak yaklaşık 4 dakikalık görüntü kaydı aldığını ifade eden kadın usta öğretici, sınavın tamamlanmasının ardından Konaklı Jandarma Komutanlığı'na giderek şikâyetçi oldu. Hazırladığı görüntü kaydını da delil olarak güvenlik güçlerine teslim etti.

"Rahatsız olduğumu belli ettim, devam etti"

Şikâyetçi kadın, ifadesinde arka koltukta oturan şüphelinin kendisine fiziksel temasta bulunduğunu öne sürdü. İddiasına göre ayaklarına dokunulduğunu ve sırtına el konulduğunu belirten T.E., rahatsızlığını davranışlarıyla göstermesine rağmen istenmeyen temasın sürdüğünü ifade etti.

Olayın ardından psikolojik olarak zor günler yaşadığını söyleyen kadın, benzer durumların yaşanmaması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını dile getirdi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Soruşturma kapsamında şüpheli N.K.'nin Alanya'da bir okulda müdür olarak görev yaptığı belirlendi. Hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldığı (açığa alındığı) öğrenildi.

Konaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye çıkarılan N.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli, adliye çıkışında gazetecilerin yönelttiği sorulara ise herhangi bir yanıt vermedi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Soruşturma sonucunda elde edilecek deliller ve yargı sürecinin ilerleyen aşamalarında olayın tüm yönleriyle aydınlatılması bekleniyor.