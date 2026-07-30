Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Aşama

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Yoğun Güvenlik Önlemleriyle Adliyeye Getirildi

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında yaklaşık 21 saat süren ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı.

Savcılık, kalan 7 şüpheliden 6'sını tutuklanmaları talebiyle, 1 şüpheliyi ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Diğer Şüphelilerin İşlemleri Devam Ediyor

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 10 şüphelinin jandarmadaki ifade ve inceleme işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Hakimlik sorgularının ardından şüpheliler hakkında verilecek kararın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Operasyon 16 İlde Eş Zamanlı Düzenlendi

Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda toplam 19 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Haklarında işlem yapılan kişiler arasında;

Emniyet müdürü,

Emniyet amiri,

Başkomiser,

Komiser,

Başpolis,

10 polis memuru,

Bilgisayar işletmeni,

3 emekli polis memuru

bulunuyor.

Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.