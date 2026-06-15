Yıl boyunca Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisi, Karaziyaret Sosyal Tesisi ve Cemile Akkoyun Millet Konağı’nda gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılan kursiyerler, eğitim sürecinde ortaya çıkardıkları eserleri düzenlenecek yıl sonu sergisinde vatandaşların beğenisine sunacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 10 farklı atölyede verilen eğitimlerin ardından hazırlanan yıl sonu sergisi, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde Piazza AVM’de ziyaretçilerle buluşacak. Sergi, 16 Haziran Salı günü saat 11.00’da kapılarını açacak.

El Emeği Ürünler Sergilenecek

Kadın Sanat ve Yaşam Merkezlerinde yıl boyunca eğitim alan kursiyerler; el sanatlarından dekoratif ürünlere, geleneksel el işlerinden çeşitli tasarım çalışmalarına kadar birçok alanda hazırladıkları eserleri sergileme fırsatı bulacak. Eğitim sürecinde edindikleri bilgi ve becerileri ürünlerine yansıtan kursiyerler, emeklerini vatandaşlarla paylaşmanın heyecanını yaşayacak. Sergi, kursiyerlerin hem üretim süreçlerini görünür kılacak hem de kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmaların somut çıktılarının sergilenmesine imkân sağlayacak. Ziyaretçiler, iki gün boyunca sergi alanında birbirinden özel ve özgün ürünleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kadınların üretime katılımını teşvik eden ve onların sosyal gelişimlerine katkı sağlayan eğitim programlarının önemine dikkat çekilerek, yıl sonu sergisine tüm vatandaşlar davet edildi. Açıklamada, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı çalışmaların yer alacağı serginin, kadınların sanatsal ve kültürel üretimlerini daha geniş kitlelerle buluşturacağı ifade edildi.