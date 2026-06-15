Kahramanmaraş’ta özel gereksinimli bireylere yönelik düzenlenen “Gönülden Gönüle Hediyeleşme Töreni”, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hasene Vakfı iş birliğinde düzenlenen programda, ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destek ekipmanları teslim edildi.

Duygusal anların yaşandığı törende, özel gereksinimli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla toplam 8 akülü tekerlekli sandalye, 6 joystickli akülü tekerlekli sandalye, 57 manuel tekerlekli sandalye, 1 katlanabilir akülü tekerlekli sandalye, 12 görme engelli bastonu, 1 engelli çocuk puseti ve 70 ilk yardım kutusu ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Programda konuşan protokol üyeleri, engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılabilmeleri için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, dayanışma ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emre Çalğan ile Hasene Vakfı Başkanı Halil Aydın katıldı.

Protokol üyeleri, program boyunca özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenerek destek ekipmanlarını teslim etti. Katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanan program, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendirildi.