Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç’ın öncülüğünde hayata geçirilen festival, 8-14 Haziran tarihleri arasında Rabia Parkı’nda gerçekleştirildi. Gençlerin sosyal yaşama daha aktif katılımını hedefleyen etkinlik, ilçede birlik ve beraberlik atmosferi oluşturdu.

Festival boyunca çeşitli sanatçılar sahne alırken, 12 Haziran’da Aynur Bolat, Tefo & Seko ve Afşin Kültür Sanat Derneği Bahar Konseri katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. 13 Haziran’da ise Aynur Özdemir, İrem Güral ve Irmak Arıcı sahne alarak festivale renk kattı.

Final gününde sahne alan Şevket Gürlek ve Mustafa Yıldızdoğan ise festival coşkusunu zirveye taşıdı. Vatandaşlar, konser alanını doldurarak şarkılara hep birlikte eşlik etti.

Afşin Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Koray Kıraç’a teşekkür etti.

Afşin Gençlik Festivali, ilçede sosyal ve kültürel hayatı canlandıran önemli bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.