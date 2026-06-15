Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 15 – 21 Haziran tarihleri arasında şehir merkezinde 17 farklı cadde ve sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Program doğrultusunda ekipler, belirlenen noktalarda eş zamanlı olarak çalışmalarını yürüterek ulaşım altyapısını daha modern bir yapıya kavuşturacak.

Dulkadiroğlu’nda 13 Noktada Asfalt Çalışması

Haftalık çalışma programı kapsamında Dulkadiroğlu’nda geniş kapsamlı asfalt uygulamaları gerçekleştirilecek. Menderes Mahallesi’nde 73005, 73007, 73008, 73009, 73010 ve 73020. sokaklarda sıcak asfalt serimi yapılacak. Aslanbey Mahallesi’nde ise 7054, 7064, 7066, 7068, 7051 ve 7035. sokaklar yeni asfaltla buluşturulacak. Ayrıca Azerbaycan Mahallesi’nde de asfalt serim çalışmaları gerçekleştirilecek. Bölgede yürütülecek çalışmalarla birlikte mevcut yol yüzeyleri yenilenerek sürüş güvenliği artırılacak, vatandaşların günlük ulaşımda yaşadığı sorunlar tamamen ortadan kaldırılacak.

Onikişubat’ta 4 Sokakta Yenileme

Asfalt seferberliği kapsamında Onikişubat’ta da çalışmalar devam edecek. Malik Ejder Mahallesi’nde 44012 ve 44013. sokaklarda sıcak asfalt serimi yapılırken, Oruç Reis Mahallesi’nde ise Kumaşır Sokak ve 52008. Sokak yenilenecek. Ekiplerin gerçekleştireceği asfalt çalışmalarıyla yolların fiziksel standardı yükseltilirken, mahalle sakinlerine daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkânı sunulacak.