Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş tarafından gençlerin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen yaz kampı programları bu yıl da gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören Pusula Maraş kampları, 2026 yaz döneminde daha kapsamlı içeriklerle yeniden düzenleniyor.

Doğayla İç İçe Kamp Deneyimi

Pusula Maraş koordinesinde gerçekleştirilecek kamplar, Andırın’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Çınar Geçidi’nde düzenlenecek. Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilecek programlarda gençler hem eğitici hem de sosyal faaliyetlerle dolu bir kamp deneyimi yaşayacak.

6 Farklı Temada Eğitim ve Etkinlikler

15 – 30 yaş aralığındaki gençlere yönelik hazırlanan kamplar kapsamında bu yıl 6 farklı tema katılımcılarla buluşacak. Gençlerin ilgi alanlarına göre tercih yapabileceği programlar arasında Geleneksel Türk Oyunları Kampı, TÜBİTAK Astronomi ve Uzay Kampı, Doğada Bilim Kampı, Yeni Medya, İçerik Üreticiliği ve Fotoğrafçılık Kampı, Gastronomi Kampı ve Hafızlık Kampı yer alıyor. Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilecek kamplarda gençler; bilimden sanata, teknolojiden kültürel değerlere kadar birçok farklı konuda eğitim alma fırsatı bulacak. Çeşitli atölye çalışmaları, uygulamalı eğitimler ve sosyal etkinliklerle katılımcıların hem yeni beceriler kazanması hem de verimli bir kamp süreci geçirmesi hedefleniyor.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Pusula Maraş Yaz Kampları için başvuru süreci başladı. Programa katılmak isteyen gençler, başvurularını https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/06/15/pusula-maras-yaz-kamplari-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapabiliyor. Kamplara başvurular 25 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek.

Gençlere Hem Eğlence Hem Gelişim Fırsatı

Pusula Maraş tarafından düzenlenen yaz kamplarının, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra sosyal etkileşimlerini artırarak yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve farklı deneyimler edinmelerine de imkân sunması hedefleniyor. Yaz boyunca devam edecek kamp programlarıyla gençler, eğlence ve öğrenmeyi bir arada yaşayarak unutulmaz bir deneyim elde edecek.