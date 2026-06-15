1983 yılında hizmete alınan ve uzun yıllardır bölge halkının ulaşımını sağlayan mevcut köprü, geçen süreçte artan araç yoğunluğu ve dar yapısı nedeniyle ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kalmaya başladı. Özellikle Kılağlı, Kabasakal, Boyalı, Ağabeyli, Çatmayayla ve Baydemirli mahallelerinin yoğun olarak kullandığı güzergâhta zaman zaman trafik akışını olumsuz etkileyen köprü, yeni yatırımla birlikte daha güvenli ve konforlu bir yapıya kavuşacak.

Bölgenin Ulaşım Yükünü Taşıyacak

Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen yeni köprü, teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor. Toplam 43 metre uzunluğa, 15 metre genişliğe ve 8 metre yüksekliğe sahip olacak yapı, 5 ayak üzerine inşa edilecek. Modern mühendislik standartlarına göre tasarlanan köprü, yalnızca mevcut trafik yoğunluğunu karşılamakla kalmayacak, gelecekte oluşabilecek ulaşım ihtiyaçlarına da cevap verecek. Yeni köprü sayesinde bölgedeki ulaşım kapasitesinin artırılması, trafik güvenliğinin sağlanması ve özellikle kırsal mahalleler arasındaki bağlantının daha sağlıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni Köprünün Zemin Hazırlıkları Başladı

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen projede ilk çalışmalar başladı. Ekipler, köprünün inşa edileceği alanda zemin hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Temel kazısı, zemin iyileştirme ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından köprünün ana taşıyıcı sistemlerinin yapımına geçilecek.