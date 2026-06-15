Gymboree Kahramanmaraş Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu, mezuniyet heyecanını düzenlenen törenle kutladı.

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Kurulduğu günden bu yana çocukların nitelikli eğitim almasına katkı sunmayı amaçlayan anaokulu, mezun olan öğrencileri için KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde velilerin yoğun katılımıyla bir program gerçekleştirdi.

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Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Gymboree Kahramanmaraş Özel Erdoğanyılmaz Anaokulu Kurucusu Aslı Erdoğanyılmaz açılış konuşmasını yaptı. Ardından Okul Müdürü Zeynep Dilşat Yıldız da katılımcılara hitap ederek öğrencilerin gelişim sürecine dikkat çekti.

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Program kapsamında eğitim sürecine katkı sağlayan öğretmen ve personele teşekkür plaketleri takdim edildi. Törenin en dikkat çeken bölümü ise minik öğrencilerin hazırladığı renkli ve eğlenceli gösteriler oldu.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği mezuniyet töreni, duygu dolu ve coşkulu anlara sahne oldu.