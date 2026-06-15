Türkiye, İtalya ve Romanya ortaklığında yürütülen “Geçmişten Günümüze Değerler” eTwinning projesi, uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.

Kuruculuğunu Kahramanmaraş Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi ile Romanya’daki Colagiul National Spiru Haret okulunun üstlendiği projede, 3 ülke, 10 okul, 14 öğretmen ve 175 öğrenci yer aldı. Projenin en dikkat çeken yönlerinden biri ise katılım sağlayan 10 okuldan 6’sının Kahramanmaraş’tan olması oldu.

Saygı, dürüstlük, yardımlaşma ve empati gibi evrensel değerlerin temel alındığı proje, Canva, Figma, Padlet ve Kahoot gibi dijital araçlarla desteklenerek öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimine katkı sundu.

Projenin başarısında idareciler, öğretmenler ve öğrencilerin ortak emeği ön plana çıktı. Okul yönetimlerinin sağladığı destek, öğretmenlerin rehberliği ve öğrencilerin aktif katılımı sayesinde proje verimli bir şekilde yürütüldü.

Kahramanmaraşlı öğrencilerin uluslararası platformda gösterdiği başarı, hem şehir hem de ülke adına gurur kaynağı oldu. Proje ekibi, “Ortak değerlerde buluşuyor, birlikte öğreniyor ve geleceğe değer katıyoruz” mesajıyla çalışmayı tamamladı.

Eğitim alanında önemli bir örnek oluşturan proje, Kahramanmaraş’ın uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.