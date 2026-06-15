Edinilen bilgilere göre, kentte görev yapan polis memuru T.Ş.’den bir süre haber alamayan ailesi, durumdan endişelenerek ikametine gitti. Yirmiikigün Mahallesi’ndeki eve giren yakınları, polis memurunu hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenilen T.Ş.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde Cumhuriyet savcısının koordinesinde inceleme yapılırken, polis memurunun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.