Kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler, vatandaşlarla güvenlik güçleri arasındaki bağı daha da güçlendirirken, jandarmanın görev alanlarını yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Etkinlikler çerçevesinde Milli İrade Meydanı'nda kurulan tanıtım stantları vatandaşların ziyaretine açıldı. Gün boyu yoğun ilgi gören stantlarda, Jandarma Teşkilatı'nın yürüttüğü görevler, kullandığı teknolojik ekipmanlar ve güvenlik hizmetlerinde kullanılan araç-gereçler vatandaşlara detaylı şekilde tanıtıldı.

Jandarma personeli tarafından yapılan bilgilendirmelerde, asayişten trafik güvenliğine, kaçakçılıkla mücadeleden terörle mücadeleye kadar geniş bir görev yelpazesinde hizmet veren teşkilatın çalışmaları anlatıldı.

Özellikle çocuklar ve gençler, stantlarda sergilenen ekipmanları yakından inceleme fırsatı bulurken, jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, jandarmanın sahip olduğu modern teknolojik imkânlar ve görev esnasında kullandığı ekipmanlar büyük beğeni topladı.

Hem bilgilendirici hem de farkındalık oluşturucu nitelik taşıyan program, vatandaşların güvenlik güçlerinin çalışmalarını daha yakından tanımasına katkı sağladı.