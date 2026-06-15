Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) ile Karşıyaka 15 Temmuz İlkokulu iş birliğinde hayata geçirilen etkinlikte, çocuklar geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem de kültürel değerlerimizi yakından tanıma fırsatı buldu.

Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, çocukların geleneksel oyunlarla bir araya gelmesi etkinliğin en önemli amaçları arasında yer alıyor.

Etkinlik kapsamında öğrenciler; arkadaşlık, paylaşma, dayanışma ve takım ruhunu geliştiren çeşitli oyunlarda bir araya gelirken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.

KAMFOD yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak projelerde yer almaya devam edeceklerini belirterek, bu tür etkinliklerin geleneksel değerlerin yeni nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Çocukların neşesiyle başlayan Birinci Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği'nin, önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirilerek sürdürülmesi hedefleniyor.