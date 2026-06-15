Milli Mücadele döneminin izlerini taşıyan ve Kahramanmaraş’ın kültürel mirasında özel bir yere sahip olan Kanlıdere Caddesi’nin geleceğini şekillendirecek proje kapsamında, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından caddeye yönelik master plan hazırlanıyor. Çalışma ile bölgenin tarihi kimliğinin korunması, mevcut değerlerinin ortaya çıkarılması ve çağdaş şehircilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Tarihi Doku Korunacak, Yeni Bir Kimlik Kazandırılacak

Hazırlanacak master plan kapsamında Kanlıdere Caddesi’nin yalnızca fiziksel olarak yenilenmesi değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel yönlerinin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor. Bölgenin geçmişten günümüze taşıdığı değerlerin korunarak geleceğe aktarılmasını hedefleyen proje ile caddeye estetik, fonksiyonel ve sürdürülebilir bir kimlik kazandırılması planlanıyor. Çalışma kapsamında yaya hareketliliğinin artırılması, kamusal kullanım alanlarının geliştirilmesi, tarihi dokuyla uyumlu mimari düzenlemelerin yapılması ve caddenin sosyal yaşam açısından daha cazip hale getirilmesi gibi birçok unsur değerlendirilecek.

Vatandaşlar Projenin Bir Parçası Olacak

Master plan hazırlık sürecinde katılımcı yönetim anlayışı ön planda tutularak vatandaşların görüş ve önerilerine de başvuruluyor. Bu doğrultuda Kanlıdere Caddesi Master Planı için anket çalışması başlatıldı. Anket sayesinde vatandaşlar; caddenin mevcut durumu, ihtiyaçları, gelecekte nasıl bir görünüme kavuşması gerektiği ve bölgede görmek istedikleri uygulamalar hakkındaki görüşlerini paylaşabilecek. Toplanacak veriler, proje ekibi tarafından değerlendirilerek tasarım sürecine yön verecek ve uygulanacak projeye katkı sağlayacak.

Kanlıdere Caddesi’nin geleceğinin şekillendirilmesinde söz sahibi olmak isteyen vatandaşlar, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/06/12/kanlidere-caddesi-master-plani-anket-calismasi internet adresi üzerinden erişilebilen anket formunu doldurarak görüşlerini iletebilecek.

Anketten elde edilecek sonuçlar doğrultusunda hazırlanacak master planın, caddenin tarihi kimliğini koruyan ve modern şehircilik anlayışıyla bütünleşen örnek bir dönüşüm projesine temel oluşturması hedefleniyor.