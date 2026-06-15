Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Menderes Mahallesi’nde de asfalt çalışmalarını genişleterek sürdürüyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahalledeki cadde ve sokaklar modern ve dayanıklı sıcak asfaltla yenileniyor. Ekipler, özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu arterlerde gerçekleştirdiği çalışmalarla ulaşım standardını yükseltmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda çalışma gerçekleştirilen noktalardan biri de eski sanayi sitesi içerisinde yer alan Veysel Karani Caddesi oldu. Bölgedeki esnafların ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, baştan sona sıcak asfaltla kaplanarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısına kavuşturuluyor. Depremin ardından oluşan deformasyonlar ve altyapı çalışmaları nedeniyle yıpranan yol ağı, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla yeniden düzenleniyor. Sıcak asfalt uygulaması sayesinde hem sürüş güvenliği artırılıyor hem de ulaşımda yaşanan olumsuzlukların önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesinin bölgede sürdürdüğü asfalt çalışmaları, eski sanayi sitesi esnafı ve mahalle sakinlerinin de takdirini kazanıyor. Çalışmaların ulaşım konforunu artırdığını belirten vatandaşlar, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.