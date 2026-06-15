Kahramanmaraş genelinde deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmaları hız kesmeden sürerken, Afşin ve Elbistan ilçelerinde yeni konut projeleri için “kurasız açık satış kampanyası” uygulamaya alındı. Vatandaşların başvuru önceliğine göre yararlanabildiği sistemde, farklı etaplarda yüzlerce konutun satışa çıkarıldığı bildirildi.

Afşin'de 847 Konutluk Proje

Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yürütülen projede 5. etap kapsamında 847 konut ve 3 ticaret merkezi yer alıyor. Toplamda 265 konutun satışa açıldığı projede işlemler Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştiriliyor.

Elbistan'da Geniş Kapsamlı Konut Hamlesi

Elbistan ilçesinde ise Taşburun ve Karaelbistan mahallelerinde çok sayıda etapta konut inşaatları devam ediyor. Projelerde 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunurken, etaplara göre konut sayıları şöyle sıralanıyor:

etap: 1250 konut

etap: 428 konut

etap: 310 konut

etap: 714 konut

etap: 926 konut



Ayrıca Taşburun Mevkii’nde ticaret alanlarını da içeren büyük ölçekli projeler de dikkat çekiyor. Bazı etaplarda yüzlerce konut ve dükkânın altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Harita verileri; yalnızca projelerin yaklaşık konumlarının gösterilmesi amacıyla sunulmakta olup,

kesin konum, fiili durum ve mevcut inşaat seviyesine ilişkin bağlayıcı veya kesin bilgi niteliği taşımamaktadır.

Ziraat ve Halk Bankası Üzerinden Satış

Projelerde satış işlemleri Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla yürütülüyor. Vatandaşlar, belirlenen satış listeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek konut sahibi olma imkânı buluyor.

Kentte Yeni Yaşam Alanları Oluşturuluyor

Deprem sonrası yeniden imar sürecinin önemli ayaklarından biri olan konut projeleriyle birlikte Kahramanmaraş’ın özellikle Elbistan ve Afşin ilçelerinde modern yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor. Yetkililer, projelerin etap etap tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtiyor.