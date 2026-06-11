İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, burada yaptığı konuşmada, Sadettin Ökten'in kitaplarından bahsetti.

"'Türk kültür ve medeniyetinin bin yılı aşan süredir en kurucu değeri ve ilkesi nedir' diye düşündüğümüzde herhalde hepimiz kabul ederiz ki karşımıza tevhit kavramı çıkar. İşte bu inanç beraberinde bir ahlak nizamı da getiriyor. İnsanların bu anlayış, inanç, ilke ve değerlerle yapıp ettikleri de kültürü oluşturuyor. Yani yapay bir ayrım değil. Bizim bin yılı aşan bir süredir tevhit inancıyla bu ruhun taşa yansıması mimariyi oluşturuyor, sese yansıması musikiyi oluşturuyor, yazıya yansıması hat sanatına ruh ve biçim veriyor."

Cangir, Ökten'in kitaplarında medeniyetin inanç ile ahlak nizamı ve bunun hayata yansımasıyla ilgili çözümlerin bulunduğunu anlatarak, "Hocamız, 'bizim medeniyet tasavvurumuzun şehir için kurucu ilkeler nedir' dediğinde birincisine edep, ikincisine vicdan murakabesi, üçüncüsüne tevhit diyordu. Normalde çoğu insan günlük dilde bunu söylerken edep aklına gelmez ama Sadettin hocamız şehri düzenlerken kurucu ilkelerden edebi söylüyordu. Bizim geleneğimizde de bunun önemini hocamız üzerinden tekrar anlamış oldum." diye konuştu.