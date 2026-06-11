Gürlek, Ankara Hakimevi'ndeki toplantıda yaptığı konuşmada, yargıya güveni güçlendirmek için hedef süre uygulamasının etkinleştirileceğini belirtti.

Hedef süre uygulamasıyla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) belirlediği kriterlerin olduğunu hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti: "Hangi davanın ne kadar sürede biteceği aslında belli. Kira tespit davasını 9 aylık sürede hakim bitirmek zorunda. Bitiremezse daha önceden bir yaptırım olmuyordu ama biz artık HSK'ye bu konuda yetki verdik. 9 aylık süreyi aşıyorsa, hakimden, şahıstan kaynaklanan bir sebep varsa artık o hakimle ilgili gereği yapılacak. Hedef süreyi bölge adliye mahkemelerine de koyduk. Bölge adliye mahkemelerinde de bir davanın ne kadar sürede bitirileceği belli. Bu davayı açar açmaz avukatlarımız da görüyor, vatandaş da aslında biliyor. Bölge adliye mahkemesi de bu hedef sürede bitiremiyorsa, o hakimle ilgili, o daire başkanı ilgili ya da heyetle ilgili biz gereğini yapacağız."