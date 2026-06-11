Beyaz Saray'da Türkiye sorusu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler bulunurken, bir gazetecinin Türkiye ile İsrail arasında olası bir gerilim yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki sorusu dikkat çekti.

Trump, iki ülke arasında yakın dönemde bir çatışma ihtimali görmediğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisine vurgu yaptı.

"Erdoğan olağanüstü bir lider"

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunan Trump, aralarındaki diyaloğun uzun yıllara dayandığını belirtti.

Trump, Erdoğan için "Çok iyi bir dostum. Birlikte son derece iyi çalıştık. Kendisini severim. O, olağanüstü bir lider ve çok güçlü bir insan" ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı saygı ilişkimiz var"

Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma yaşanacağını düşünmediğini dile getiren Trump, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde devreye girebileceğini söyledi.

Trump, "Eğer böyle bir şey duysaydım kendisini arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Ben görevde olduğum sürece böyle bir durumun yaşanacağını sanmıyorum. Çünkü o bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

İki lider arasındaki temaslar sürüyor

Trump ve Erdoğan arasındaki temaslar son dönemde de devam ediyor. ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda Erdoğan ile "çok iyi bir ilişkiye" sahip olduğunu ifade etmiş, iki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmelerini olumlu değerlendirmişti.

Öte yandan iki lider, 2025 yılında Beyaz Saray'da bir araya gelmiş, görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurlamış ve toplantıyı "harika bir görüşme" olarak nitelendirmişti.