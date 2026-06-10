Çelik, İsrail'deki soykırımcı Netanyahu hükümetinin peş peşe Türkiye açıklamaları yapmasının adet haline geldiğini vurgulayarak, yapılan açıklamalardan İsraillilerin anlık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını takip ettiklerinin ortaya çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanımız konuştuktan birkaç dakika sonra soykırımcı hükümetin Başbakanı Netanyahu ve soykırımcı hükümetin üyeleri sürekli bir açıklama yapmayı adet hâline getirdiler. Buradan anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbean izliyorlar. Birkaç dakika sonra da kendilerince cevap, bizce ise hezeyan olan birtakım açıklamalarda bulunuyorlar. Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak kimse yoktur.

Birincisi, Netanyahu'nun söylediğinde şöyle bir ifade var. Diyor ki, "İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordusudur." Yani bu dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yaptığı açıklamada kullandığı ifade budur. Yeryüzünde Gazze'de soykırım gerçekleştiren o ordunun ahlaklı bir ordu olduğuna inanacak hiç kimse yoktur. Hatta eğer Siyonizm hastalığına kapılmamışsa, yeryüzünde o ordunun Gazze'de yaptığı soykırım karşısında o ordunun ahlaklı olduğuna inanacak bir tane Yahudi de yoktur. Gerçekleştirilen katliam, Gazze'de gerçekleştirilen soykırım, İran'a yapılan saldırı ve Lübnan'da gerçekleştirilen katliamlar, dünyanın en ahlaksız, en vicdansız ve en büyük suçunu teşkil eden eylemlerdir. Dolayısıyla zaten ilk cümlede İsrail ordusunu, bu katliamları ve soykırımı gerçekleştiren silahlı gücü, "dünyanın en ahlaklı ordusu" şeklinde nitelemesiyle açıklamasının değersizliği, niteliksizliği ve her türlü ahlaki değerden yoksun olduğu net bir şekilde görülmektedir.