Ali Büyükanlar Mahallesi ile Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Alibey Uşağı Köyü kırsalında yaklaşık 5 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçekleri, bölgeye sarı tonlarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor.

Geniş alanlara yayılan tarlalar, özellikle drone ile kaydedilen görüntülerde etkileyici bir panoramik manzara oluştururken, bölgeyi ziyaret eden fotoğraf tutkunları da doğal güzellikleri karelemek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ayçiçeği tarımının bölge ekonomisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilirken, Kartalkaya Barajı’nın sağ sahil şeridinden sulanan tarlalarda bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, ayçiçek tarlalarını sosyal medyada paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı sağlarken, oluşan doğal güzellik Kahramanmaraş’ın tarımsal ve turistik değerine de ayrı bir renk katıyor.