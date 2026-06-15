34 İlde Eş Zamanlı Siber Suç Operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 34 ilde geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve MASAK iş birliğiyle yürütüldü.

4,8 Milyar Liralık Şüpheli Para Trafiği

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve elde edilen gelirlerin transferine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, suç örgütüyle bağlantılı banka hesaplarında toplam 4,8 milyar lira tutarında hareketlilik olduğu ortaya çıkarıldı.

293 Gözaltı, 159 Tutuklama

Operasyonlarda 293 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilenlerden 159’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 94 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

“Kararlı Mücadele Sürecek” Mesajı

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların güvenliğini hedef alan dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Açıklamada, operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.