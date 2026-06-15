Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir konut kampanyasını hayata geçirdi. Türkiye genelinde 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulduğu açık satış kampanyasında başvurular bugün itibarıyla başladı.

Kura şartı olmadan gerçekleştirilecek satışlarda, vatandaşlar başvuru önceliğine göre konut sahibi olabilecek.

Bakan Kurum: “20 Bin Konutu Kurasız Satışa Sunuyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını belirtti.

Bakan Kurum paylaşımında, 64 şehirde yaklaşık 20 bin TOKİ konutunun uygun ödeme koşullarıyla kurasız olarak satışa çıkarıldığını duyurarak, ev sahibi olacak ailelere şimdiden hayırlı olması temennisinde bulundu.

Başvurularda İlk Gelen Avantajlı Olacak

TOKİ tarafından yürütülen kampanının satış işlemleri, kamu bankaları aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerine giderek satış sürecine dahil olabilecek.

Açık satış sisteminde kura uygulanmayacak. Bunun yerine başvurular, müracaat sırasına göre değerlendirilecek. Bu nedenle erken başvuru yapan vatandaşlar, tercih ettikleri konutlara ulaşmada avantaj elde edecek.

Satışlar 17 Temmuz'a Kadar Sürecek

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki projeleri kapsayan kampanyada satışlar 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Vatandaşlar, bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun konutları inceleyerek satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

TOKİ'nin yeni kampanyasının özellikle ilk kez ev sahibi olmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Konut Sahibi Olmak İsteyenler İçin Yeni Fırsat

Artan konut maliyetleri ve yükselen kira fiyatlarının ardından TOKİ'nin başlattığı açık satış kampanyası, uygun ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Kurasız satış modeli sayesinde hak sahipleri çekiliş beklemeden başvuru sırasına göre konut sahibi olabilecek.