Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Gürlek, sivilleri hedef alan saldırılar nedeniyle uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplayan Netanyahu'nun açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

"İnsanlığın Vicdanında Mahkûm Oldu"

Bakan Gürlek açıklamasında, "Gazze’de çocukların, kadınların ve masum sivillerin üzerine bombalar yağdıran, insanlığın ortak vicdanında mahkûm olmuş Binyamin Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan hadsiz sözleri yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

"Bu Bir Akıl Tutulmasıdır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soykırım soruşturmasına da değinen Gürlek, kabul edilen iddianamede Netanyahu'nun sanık konumunda bulunduğunu hatırlatarak, "İnsanlık onurunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef almaya kalkışması tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Mazlumların Yanında Olmayı Sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin halkının haklı davasını ve mazlumların hukukunu güçlü şekilde savunduğunu vurgulayan Gürlek, Gazze'de yaşananlara sessiz kalanların tarihin karanlık sayfalarında yer alacağını belirtti.

"Hesap Verecekler"

Netanyahu ve İsrail yönetimine yönelik sert mesajlar veren Gürlek, "Netanyahu ve beraberindeki cinayet şebekesi, işledikleri insanlık suçlarının hesabını er ya da geç bağımsız yargı önünde verecektir" dedi.

Bakan Gürlek, Türkiye'nin hukuk, adalet ve insanlık adına güçlü duruşunu sürdüreceğini belirterek, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.