Kahramanmaraş Altın Piyasasında Son Durum

Kahramanmaraş kuyumcu piyasasında altın fiyatları yeni tabloyla birlikte güncellendi. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin sürdüğü görülüyor.

Gram ve 22 Ayar Altın Fiyatları

Güncel verilere göre:

22 Ayar Bilezik: 6.380 TL

6.380 TL Külçe Altın: 6.480 TL

6.480 TL 14 Ayar Altın: 5.410 TL

Kuyumcu piyasasında özellikle 22 ayar altına olan talebin yüksek seyrettiği dikkat çekiyor.

Çeyrek ve Yarım Altında Yeni Rakamlar

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından çeyrek ve yarım altın fiyatları da güncellendi.

Yeni Tarihli Fiyatlar:

Tam (1/1): Alış: 42.280 TL Satış: 43.480 TL

Yarım (1/2): Alış: 21.140 TL Satış: 21.740 TL

Çeyrek (1/4): Alış: 10.570 TL Satış: 10.870 TL

Büyük 25: Alış: 105.700 TL Satış: 108.700 TL



Eski Fiyatlarla Kıyaslama

Önceki fiyatlara göre altın türlerinde kademeli bir artış dikkat çekiyor. Özellikle çeyrek ve tam altın tarafında yükseliş eğilimi yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.

Altın Yatırımcıları Ne Yapmalı?

Uzmanlara göre altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, kısa vadeli fiyat hareketleri yerine uzun vadeli yatırım stratejilerinin daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz hareketleri altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.