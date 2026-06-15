Kahramanmaraş Altın Piyasasında Son Durum
Kahramanmaraş kuyumcu piyasasında altın fiyatları yeni tabloyla birlikte güncellendi. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü seyrin sürdüğü görülüyor.
Gram ve 22 Ayar Altın Fiyatları
Güncel verilere göre:
- 22 Ayar Bilezik: 6.380 TL
- Külçe Altın: 6.480 TL
- 14 Ayar Altın: 5.410 TL
Kuyumcu piyasasında özellikle 22 ayar altına olan talebin yüksek seyrettiği dikkat çekiyor.
Çeyrek ve Yarım Altında Yeni Rakamlar
Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından çeyrek ve yarım altın fiyatları da güncellendi.
Yeni Tarihli Fiyatlar:
- Tam (1/1):
- Alış: 42.280 TL
- Satış: 43.480 TL
- Yarım (1/2):
- Alış: 21.140 TL
- Satış: 21.740 TL
- Çeyrek (1/4):
- Alış: 10.570 TL
- Satış: 10.870 TL
- Büyük 25:
- Alış: 105.700 TL
- Satış: 108.700 TL
Eski Fiyatlarla Kıyaslama
Önceki fiyatlara göre altın türlerinde kademeli bir artış dikkat çekiyor. Özellikle çeyrek ve tam altın tarafında yükseliş eğilimi yatırımcıların ilgisini canlı tutuyor.
Altın Yatırımcıları Ne Yapmalı?
Uzmanlara göre altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, kısa vadeli fiyat hareketleri yerine uzun vadeli yatırım stratejilerinin daha güvenli olduğu ifade ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz hareketleri altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.