Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Bakan Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

İki bakan, heyetler arası görüşmenin ardından basın toplantısında konuşuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından tekrar Moskova'da bulunmaktan memnuniyet duymaktayım. Değerli mevkidaşım Sergey ile sürekli telefon iletişimi içerisindeydik. Bugün de önemli konuları masaya yatırdık. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler karşılıklı güvene dayanmaktadır.

İkili iş birliğimiz olumlu seyrini muhafaza etmekte. Birçok konu başlığında görüşme fırsatımız da oldu. Beşinci yılına giren Ukrayna'daki savaşın barışçıl yollarla sona erdirilmesi konusunda arzumuzu ilettik.

Önümüzdeki günlerde müzakere turlarına ev sahipliği yapma konusunda hazır olduğumuzu aktardım. Ülkemizin temel önceliği Rusya ile Ukrayna'nın diplomasi masasına dönmesidir. Taraflar mutabık kaldıkları takdirde müzakerelerin nasıl ilerletileceğini ele almaya hazırız.

Savaşın coğrafi olarak yayılması tehlikesi endişe vericidir. Son dönemde ülkemizin Karadeniz'deki çıkarlarına halel getirebilecek eylemlerin engellenmesi beklentimizi de değerli meslektaşıma ilettim.

(İran ile ABD arasındaki mutabakat) Nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte İsrail'in olası sabotaj girişimlerinden kaçınılması elzemdir.

Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesinde olduğu gibi serbest ve kesintisiz geçişe açık tutulması hayati önemde."