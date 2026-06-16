Türkiye’nin hava savunma kapasitesini güçlendirme çalışmalarında önemli bir aşama daha başarıyla tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2’nin gerçekleştirilen atışlı testte hedefini tam isabetle vurduğunu duyurdu.

Manevra Yapan Hedef Başarıyla Vuruldu

Sosyal medya hesabından test görüntülerini paylaşan Görgün, SİPER Ürün-2’nin dağıtık mimaride görev yapabilen gelişmiş bir sistem olduğunu vurguladı.

Test kapsamında, manevra kabiliyeti bulunan hedefin başarıyla imha edildiği belirtildi.

“Daha Uzun Menzil, Daha Yüksek İrtifa”

Görgün, SİPER Ürün-2’nin önceki versiyona göre daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu ifade ederek şu bilgileri paylaştı:

Daha uzun menzil kapasitesi

Daha yüksek irtifada görev yapabilme

Katmanlı hava savunma sistemine entegrasyon

Stratejik hedeflere karşı artırılmış etkinlik

“Milli Beka Meselesi”

SİPER sistemlerinin Türkiye’nin hava savunma mimarisinde kritik rol oynadığını vurgulayan Görgün, sistemin “milli beka meselesi” kapsamında değerlendirildiğini belirtti.

Görgün, hava ve füze savunma kabiliyetlerinin en ileri teknolojilerle sürekli geliştirileceğini ifade ederek projede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.